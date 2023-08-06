البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السبت قراراً بتكليف مدير عام قوات الشرطة، خالد حسان محي الدين الماحي، بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.

وطلب مجلس السيادة في بيان نشره بقناته على تليغرام من "وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ".

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يشار إلى أن البرهان كان أصدر في مايو الماضي قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.

فيما رفضت قوات الدعم السريع آنذاك تلك التعديلات، قائلة إنها تأتي "في إطار محاولات الزج بها في الحرب".

منذ 15 أبريل الفائت

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها في يونيو الفائت بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

فيما تم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الصراع.

3 آلاف قتيل

وتتركز المعارك في الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.