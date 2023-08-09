مسؤولة أممية: لا بديل عن التفاوض لإنهاء حرب السودان

حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي الأربعاء من أن نطاق الحرب في السودان قد يتسع "ليشمل البلاد بالكامل".
وقالت بوبي عبر ترجمة رسمية خلال إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في السودان، إن طرفي الحرب لا يحققان أي انتصار يذكر في الصراع.
كما أكدت أن "التنسيق بين الآليات والمبادرات الإقليمية لحل النزاع في السودان مهم وضروري للاستفادة من الضغط الجماعي وتعزيز جهود الوساطة".
كذلك شددت على أنه "لا بديل عن الوصول لحل تفاوضي ينهي الحرب" في السودان.
مقتل 3900 شخص
يذكر أن النزاع الدامي الذي تفجر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الفائت، لا يزال مستمراً في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، دون التوصل إلى حل يذكر على الرغم من كافة المساعي الدولية والإقليمية.
فيما أسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو 4 ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.
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