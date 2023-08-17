السودان.. الجيش يعلن تكبيد قوات الحركة الشعبية خسائر فادحة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم الأربعاء، التصدي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إن قوات الحركة الشعبية، تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، إلى جانب تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية، والاستيلاء على دبابتين.

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كما أكد الجيش السوداني إفشال محاولة ميليشيات متمردة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، مشيرة إلى قتل خمسة من المتمردين والاستيلاء على عدد من الأسلحة.

وأضافت أن المليشيات المتمردة قصفت بشكل عشوائي منطقة شمبات في الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وكشف الجيش السوداني في بيانه "قامت المليشيا المتمردة بقصف عشوائي لمنطقة شمبات مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى من المليشيا المتمردة في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي".

وأضاف البيان "حاولت قوة من المليشيا المتمردة على متن 8 عربات مقاتلة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، تصدت لهم قواتنا وتم قتل 5 من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو".