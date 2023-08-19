الطائرات تحلق في الخرطوم.. وأعمال النهب مستمرة

رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، فالقتال يتواصل بين قوات الجيش والدعم السريع.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم السبت بأن الجيش قصف عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

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كما أوضح أن الهدوء النسبي عاد إلى الأحياء المحيطة بسلاح المهندسين عقب جولة من الاشتباكات شهدتها المنطقة ليلاً.

نهب وسرقات

فيما شكا مواطنون للعربية والحدث من أعمال نهب تقوم بها قوات الدعم السريع في حي المربعات منذ الأمس.

كذلك شكا مواطنون وتجار من حي الفتيحاب أيضا من أعمال توقيف ونهب واسعة قام بنفذها عناصر الدعم السريع.

وكان القتال اشتد أمس في مدينة أم درمان القديمة، إلى جانب منطقة المربعات بالقرب من سلاح المهندسين.

عمليات تمشيط

فيما أكد الجيش أن "قوات العمل الخاص قامت بعمليات تمشيط في منطقة أم درمان العسكرية كبدت خلالها الدعم السريع خسائر جمة".

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها نفذت عملية عسكرية نوعية في منطقة كرري دمرت خلالها دبابة وعددا من المدافع، إلا أن الجيش نفى الأمر.

يشار إلى أن السودان انزلق في 15 أبريل الماضي إلى الفوضى، بعد أن تفجر نزاع دام بين القوتين العسكريتين، فيما كان الحوار جاريا بين المكون العسكري والمدني من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي ودمج القوات المسلحة.

وعمت الفوضى في الأيام الأولى العاصمة الخرطوم، حيث شهدت العديد من المناطق عمليات سرقة ونهب، استمرت لاحقاً، وإن بوتيرة أقل، لكن دون أن تختفي.