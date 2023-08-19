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الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - فرانس برس)

وفد أوكراني يحط في قاعدة للجيش السوداني.. وهذا السبب

دبي - العربية.نت
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مع دخول الحرب الطاحنة شهرها الخامس، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فيما يتمسك كل طرف بمواقفه، ويعزز قواته وأسلحته.

لأول مرة.. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم السودان السودان لأول مرة.. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم
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بينما تتفوق قوات الجيش على الدعم السريع بسلاح الجو والطائرات، وإن كان العديد منها قديم الطراز.

قاعدة وادي سيدنا

وفي هذا السياق، أفاد مصدر عسكري سوداني بوصول فريق فني من إحدى دول أوروبا الشرقية إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية لمقاتلات سلاح الجو.

في حين أوضح مصدر مسؤول في مدينة بورتسودان، شرق البلاد، للعربية/الحدث اليوم السبت أن الفريق الفني أوكراني الجنسية.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

ويستخدم سلاح الجو السوداني طائرات مقاتلة من صنع روسيا وأغلبها يعود لعهد الاتحاد السوفيتي السابق.

فيما لا تمتلك قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو أي طائرات، إنما في مخزنها أسلحة متوسطة ودبابات أيضًا.

يشار إلى أن السودان غرق منذ منتصف أبريل الماضي في أتون الحرب والفوضى، بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 4 آلاف ونزوح الملايين.

ولا يزال كل طرف متمسك بالمضي في القتال على الرغم من استنزاف قواه العسكرية، ورغم الوساطات الدولية والإقليمية.

كما يتقاذف كل طرف تحميل المسؤوليات والاتهامات عن الانتهاكات الحاصلة والتي طالت العديد من المدنيين في كافة مناطق البلاد، لاسيما الخرطوم وإقليم دارفور.

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