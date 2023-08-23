سفير السعودية بالسودان: من الضروري تهيئة الأجواء لحوار شامل

شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، على أن المملكة ومنذ اندلاع الحرب في السودان عملت على إيجاد حل لوقف إطلاق النار وقد بدأت بذلك من خلال منبر جدة.

وأكد السفير ضرورة أن تهيأ الأجواء في السودان لحوار شامل يجمع السودانيين.

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جاء ذلك لدى لقائه الأربعاء رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، محمد الأمين ترك، في مدينة بورتسودان.

بدوره أكد محمد الأمين ترك على الدور المحوري للسعودية تجاه قضايا السودان.

آلاف القتلى

يذكر أن الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

فيما عمت الفوضى العديد من المناطق لاسيما العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.

في حين لم تصمد عشرات الهدن التي أعلنت سابقاً بين الطرفين، إذ خرقت في الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ على الرغم من تعهد الجانبين في مفاوضات جدة بالالتزام بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والانسحاب من المستشفيات باتفاق وقع في 20 مايو الفائت.