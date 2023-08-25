تحذير أممي: الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بأكمله
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحرب في السودان تثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة
حذرت الأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة بأن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 إبريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن "الحرب في السودان تثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة. وهذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".
وأعرب فريفيث عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في السودان، وأشار إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد.
وأضاف: "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج".
كما قال إن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى "كارثة إنسانية".
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