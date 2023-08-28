قصف في الخرطوم.. والمعارك تتجدد بمحيط المدرعات

لا جديد في الحياة اليومية لقاطني العاصمة السودانية الخرطوم.

فمنذ أبريل الماضي، يعيشون على وقع المعارك والاشتباكات المتقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وقد تجدد القتال اليوم الاثنين في محيط معسكر سلاح المدرعات الذي شهد معارك عنيفة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مراسل العربية/الحدث أن مدفعية الجيش واصلت قصف تمركزات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان، فضلا عن أحياء أمبدة وأم درمان القديمة وشرق النيل في بحري.

أوضاع حرجة

يأتي هذا فيما يعاني سكان الفتيحاب بأم درمان وكل من حي الشجرة والحماداب وجزيرة توتي بالخرطوم وغيرها أوضاعا إنسانية حرجة متمثلة في نقص الأدوية وشح في المواد الغذائية.

فقد وجه سكان من تلك المناطق استغاثات لتقديم يد العون في ظل انقطاع مياه الشرب، وتوقف الخدمات الأساسية لأكثر من شهرين.

وكان معسكر المدرعات الواقع في حي الشجرة جنوب الخرطوم، وتقدر مساحته بعشرة كيلومترات مربع تقريباً، شهد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، بهدف السيطرة عليه من قبل الدعم السريع، إلا أن الجيش تمكن من صد أكثر من 7 هجمات.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، انزلقت البلاد إلى أتون الفوضى، فيما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية وصحية آتية لا محال، لاسيما وسط انقطاع سبل إيصال المساعدات الطبية والغذائية فضلا عن انقطاع الكهرباء والمياه.

كما تصاعدت أعداد النازحين داخلياً وخارجيا حتى فاقت الـ 5 ملايين.