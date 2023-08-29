اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Sudan's Army chief Gen. Abdel-Fattah Burhan speaks following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in Khartoum, Sudan, Dec. 5, 2022. Four years ago, a popular uprising in Sudan helped depose long-time autocrat Omar al-Bashir. But in 2021, Gen. Abdel Fattah Burhan, who leads the Sudanese armed forces, and Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the head of a paramilitary group known as the Rapid Support Forces, jointly orchestrated a coup that derailed efforts to develop a civilian government. (AP Photo/Marwan Ali, File)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
السودان

البرهان: القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في حكم السودان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني للإعلام المصري: نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في حكم السودان. التصريحات جاءت على هامش زيارة البرهان لمصر.

وأضاف في حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء".

مادة اعلانية

وتابع: "أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم"، معتبرا أن الجيش يواجه "جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة".

وكان التلفزيون المصري أفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بمدينة العلمين بشمال غربي مصر. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال مباحثاته مع البرهان دعمه لأمن واستقرار السودان.

وعقب انتهاء المباحثات، قال البرهان: "شرحنا للقيادة المصرية تطورات الأوضاع في السودان.. ونثمن موقف مصر بشأن استقبال اللاجئين السودانيين".

وأضاف بالقول: "الحرب في السودان كانت بسبب محاولة مجموعة للسيطرة على السلطة.. نسعى لوضع حد للحرب في السودان وإنهاء المأساة الحالية".

ونفى البرهان "كل ما يروج بشأن عودة النظام السابق ولا نية لدينا للسيطرة على السلطة.. نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات حرة نزيهة في السودان".

وشدد بالقول: "ملتزمون بالسعي لفترة انتقالية حقيقية"، مشيراً إلى حرصه "في مباحثات اليوم على وضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة".

وأضاف البرهان: "نطلب من العالم أن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية"، نافيا "ما يتم ترويجه عن أن القوات المسلحة السودانية أصبحت حاضنة لجماعات متطرفة".

بأول زيارة خارجية منذ بدء الحرب.. السيسي يلتقي البرهان في العلمين السودان السودان بأول زيارة خارجية منذ بدء الحرب.. السيسي يلتقي البرهان في العلمين

وقبلها أشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي والبرهان بحثا جهود تسوية الأزمة في السودان حفاظا على أمنه وسلامته ووحدته، مضيفا أن البرهان عبر عن تقديره للعلاقات "المتينة" بين البلدين.

وأعلن مجلس السيادة السوداني في وقت سابق اليوم وصول البرهان إلى مصر لإجراء مباحثات مع السيسي حول تطورات الوضع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل دعمها.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكشف عن وقائع عنف للشرطة الفرنسية الكشف عن وقائع عنف للشرطة الفرنسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط