أول تغريدة لرئيس العدل والمساواة بالسودان.. اعتذار وندم

بعد انتخابه رئيساً جديداً لحركة العدل والمساواة السودانية، خرج سليمان صندل حقار بأول تعليق له.

فقد قدم اعتذاره للشعب السوداني عما وصفه بـ "انقلاب 25 أكتوبر" الذي قادته القوات المسلحة في حينه.

نعتذر للشعب السوداني عن إنقلاب ٢٥ أكتوبر، الذي أعاق الفترة الإنتقالية، وأعاد نظام المؤتمر الوطني المحلول. — سليمان صندل حقار (@SuleimanSandal) August 31, 2023

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واعتبر بتغريدة على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الخميس، أن هذا القرار "أعاق الفترة الانتقالية وأعاد نظام المؤتمر الوطني المحلول" إلى السلطة.

إلا أن العديد من السودانيين وجهوا انتقادات لتلك التغردية، واعتبر البعض منهم في تعليقات على إكس أنها مجرد محاولة لكسب ود الشعب.

أتى ذلك، بعدما أطاحت حركة العدل والمساواة، أمس الأربعاء، برئيسها جبريل إبراهيم، وزير المالية في الحكومة الاتحادية والذي انتهت ولايته، واختارت صندل الأمين السياسي لقيادتها في مرحلة يمر فيها السودان بأزمة أمنية وسياسية غير مسبوقة.

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فبينما كان القتال مستمراً بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة، والقلاقل الأمنية تسود مناطق أخرى من البلد مترامي الأطراف، أعلنت الحركة خلال مؤتمر استثنائي عقدته في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا انتهاء ولاية إبراهيم، الذي يتهمه زعماء بارزون فيها بتعطيل محاولات انتخاب زعيم جديد منذ انتهاء ولايته قبل ثلاث سنوات.

"العدل والمساواة" السودانية تطيح برئيسها جبريل إبراهيم بعد انتهاء ولايته.. واختيار الأمين السياسي سليمان صندل لقيادة الحركة#العربية pic.twitter.com/gR5zZQKZuv — العربية (@AlArabiya) August 30, 2023

كما جاء هذا الانتخاب بعد أيام من قرار جبريل عزل صندل مسؤول الترتيبات الأمنية وأحمد تقد لسان مسؤول ملف التفاوض.

في حين عزت مصادر مطلعة قرار العزل إلى اتهام جبريل للاثنين بلقاء شقيق قائد قوات الدعم السريع في نجامينا، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

إلا أن صندل نفى هذا الاتهام، وأكد اليوم أنه نادم على تأييد "الانقلاب"، كما وصفه، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الدعم السريع والجيش على السواء في أكتوبر 2021، وحلا بموجبها الحكومة التي كان يرأسها عبدالله حمدوك.