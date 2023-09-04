البرهان يزور جوبا لبحث العلاقات الثنائية والتطورات بالسودان

توجه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى جوبا للقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان التي تعاني من ويلات الحرب.

وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان، الذي يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، سيبحث في جوبا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وهذه ثاني زيارة خارجية للبرهان بعد مغادرته الخرطوم إلى بورتسودان بشرق البلاد.

وانزلق السودان إلى الحرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في منتصف أبريل الماضي عقب أسابيع من التوتر بين الجانبين.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان مساء أمس الأحد إن 13 مدنيا قتلوا في قصف نفذته قوات الدعم السريع على مناطق بشمال أم درمان.

وقال الجيش في البيان الذي نشره على "فيسبوك" إن هذا القصف "سلوك متكرر ضمن جرائم الحرب التي درجت ميليشيا الدعم السريع علي ارتكابها بحق المدنيين منذ تمردها علي الدولة".

وقال شهود عيان إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي في منطقة سلاح المهندسين وعدد من أحياء أم درمان الأحد.

وتبسط قوات الدعم السريع السيطرة على أجزاء من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.