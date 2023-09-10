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الجيش السوداني (أرشيفية- رويترز)
السودان

الجيش السوداني يعلن مقتل 30 من الدعم السريع باشتباكات شمال دارفور

حصد النزاع بين الحليفين السابقين "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت الجمعة منظمة "أكليد" غير الحكومية

العربية.نت
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أعلن الجيش السوداني السبت مقتل 30 من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقال الجيش في بيان إن قواته في الفاشر اشتبكت مع قوات الدعم السريع وتمكنت من "دحرها وتكبيدها خسائر بلغت 30 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية".

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وأضاف البيان أن قوات الدعم حاولت مجددا الهجوم على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية في الخرطوم، لكن قوات الجيش كبدتها "خسائر كبيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع أنها ستشكل لجنة مشتركة مع جميع الأطراف بما في ذلك "حركات الكفاح المسلح"، للتنسيق حول ملف المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالبلاد.

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ومنذ 15 نيسان/أبريل، حصد النزاع بين الحليفين السابقين "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت الجمعة منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد حيث أفاد شهود السبت عن معارك إضافية بين الجيش وقوات الدعم عند أطراف مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

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