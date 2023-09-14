حميدتي: علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان

وسط استمرار الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الفائت، رأى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" أن "ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية".

وقال حميدتي في تسجيل صوتي نشره على حسابه في منصة "إكس" الخميس: "نريد إنهاء الحرب بالسودان وتشكيل جيش مهني واحد".

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فيما أضاف أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان "يحاول انتحال صفة رئيس الدولة من بورتسودان"، وفق تعبيره.

كما تابع أن "محاولات البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان"، مضيفاً: "علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان".

"تكوين سلطة حقيقية"

وشدد: "إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان سنشرع بتكوين سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا".

إلى ذلك أردف أن "الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم"، لافتاً إلى أن "الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال".

فيما مضى قائلاً: "نستطيع السيطرة على بورتسودان اليوم إذا أردنا".

"مستمرون في القتال"

يذكر أن البرهان كان أكد أواخر أغسطس الفائت من قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد حيث تفقد القوات البحرية السودانية، أن الجيش مستمر في القتال.

فيما نفى الاتفاق مع قوات الدعم السريع، قائلاً: "لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين".

مقتل الآلاف

يذكر أن المعارك بين الطرفين تتواصل منذ 15 أبريل الفائت في العديد من المناطق بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، بحسب منظمة "أكليد"، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين، تقاذف الجانبان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما لم تفلح كافة المساعي الإقليمية والدولية حتى الساعة في حل الأزمة.

يشار إلى أن الاشتباكات نشبت فيما كانت المفاوضات جارية بين المكون المدني والعسكري من أجل التوصل إلى آلية وجدول زمني من أجل دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة، وتشكيل جيش موحد في البلاد، والانتقال إلى المسار الديمقراطي.

إلا أن الخلافات اشتعلت وأغرقت البلاد في أتون من الفوضى والمعارك.