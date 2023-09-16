اشتباكات عنيفة في محيط القيادة بالخرطوم.. والجيش يتصدى

على جري العادة منذ أشهر، تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم السبت في محيط القيادة العامة بالخرطوم، مضيفا أن الجيش أكد تصديه لهجوم شنته الدعم السريع على المقر.

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كما أوضح أن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة سجلت في محيط مقر "سلاح المهندسين وسلاح الإشارة" بالخرطوم.

في حين أكد شهود عيان للعربية/الحدث بوقت سابق أن الجيش ينتشر في محيط سلاح المهندسين، ومنع المواطنين من ارتياد أحد الأسواق المحلية.

معسكر طيبة

بالتزامن قصفت طائرات الجيش ومدفعيته في قاعدة جبل أولياء، معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع

إلى ذلك، اندلعت مواجهات في منطقة الفتيحاب والمربعات بمدينة أمدرمان.

فيما دعا جنود من الجيش منتشرين بالمنطقة المواطنين إلى التزام منازلهم.

لا تقدم ميدانيا

ومنذ اندلاعه في 15 أبريل، حصد النزاع بين الجيش الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

فيما اضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين البرهان ودقلو من دون أفق للحل.

رغم أنه منذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر.

إذ تسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.