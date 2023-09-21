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احتدام المعارك بين #الجيش_السوداني و الدعم السريع في محيط القيادة العامة بـ #الخرطوم.. و مراسل #العربية يفيد بدوي انفجارات في محيط سلاح المهندسين بأم درمان #السودان
مشاهد من الخرطوم - وكالات من 3
  • احتدام المعارك بين #الجيش_السوداني و الدعم السريع في محيط القيادة العامة بـ #الخرطوم.. و مراسل #العربية يفيد بدوي انفجارات في محيط سلاح المهندسين بأم درمان #السودان
  • من الخرطوم (رويترز)
  • حي الخرطوم 2
مشاهد من الخرطوم - وكالات
(3 صور)
احتدام المعارك بين #الجيش_السوداني و الدعم السريع في محيط القيادة العامة بـ #الخرطوم.. و مراسل #العربية يفيد بدوي انفجارات في محيط سلاح المهندسين بأم درمان #السودان
احتدام المعارك بين #الجيش_السوداني و الدعم السريع في محيط القيادة العامة بـ #الخرطوم.. و مراسل #العربية يفيد بدوي انفجارات في محيط سلاح المهندسين بأم درمان #السودان
من الخرطوم (رويترز)
من الخرطوم (رويترز)
حي الخرطوم 2
حي الخرطوم 2
السودان

الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة وسلاح المدرعات

تدور معارك متقطعة في مدينة أم درمان، مع تحليق طائرات مسيرة تتبع للجيش في محيط منطقة المهندسين

العربية.نت، وكالات
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مازال الاقتتال في السودان يشتعل ويتصاعد، اليوم الخميس، وسط جهود دولية لإنهاء الحرب التي يدفع الشعب السوداني تكاليفها بالكامل.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم.

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كما أفاد المراسل بسماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في محيط القيادة العامة بالخرطوم وفي محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وأضاف: "أصوات الانفجارات والأسلحة الرشاشة باتت تسمع بوضوح قبل بزوغ الفجر".

يأتي ذلك فيما تدور معارك متقطعة في مدينة أم درمان، مع تحليق طائرات مسيرة تتبع للجيش في محيط منطقة المهندسين.

هذا وتوجه رئيس المجلس السيادي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان من مجلس السيادة الحاكم في البلاد.

ومن المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، يكثف البرهان جولاته الخارجية وسط مساع لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد بين قواته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومنذ ذلك الحين زار البرهان ستة بلدان وهي مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا وأخيرا أوغندا.

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ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل، بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80% من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.

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