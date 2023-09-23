زيلينسكي يبحث مع البرهان "أنشطة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان "أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا".

وأضاف على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه التقى مع البرهان في مطار شانون الأيرلندي في "لقاء غير مرتب مسبقا"، ووجه الشكر إلى السودان على "الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

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وقال "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، ولا سيما أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا".

وذكر زيلينسكي أيضا أنه دعا البرهان "إلى دعم مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا" التي أعلنها الرئيس الأوكراني في أواخر العام الماضي للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في العالم.

وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير منتوجاتها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من المواني الأوكرانية.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتصدي فيها للنفوذ الروسي، فيما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة في الإمدادات.