اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الخرطوم (رويترز)
من الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

اشتباكات وسط الخرطوم.. والطيران يقصف مواقع الدعم السريع

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة اندلعت اليوم الخميس شرق ووسط مدينة الخرطوم وفي منطقة أم درمان القديمة أيضا.

مادة اعلانية

سلاح المهندسين

كذلك شهد محيط سلاح المهندسين في الخرطوم مواجهات وقصفا مدفعيا، أدى إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزليهما.

إلى ذلك، قصف الجيش بالمدفعية عدة مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة الأزهري جنوب الخرطوم.

بينما حلق طيران الجيش، وقصف أهدافاً عسكرية لقوات الدعم وسط وجنوب العاصمة.

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لاسيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)

يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

فيما تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.

كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط