أزمة إنسانية في السودان.. 7 ملايين بحاجة لمساعدات

في وقت يستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الفائت، كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، أن 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن "الوضع الإنساني حرج جداً بالبلاد بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب".
480 ألف طن
كما تابع: "نحتاج إلى 480 ألف طن من المساعدات الإنسانية في الفترة الحالية".
فيما أكد أن كل المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج تخضع للفحص بواسطة الأجهزة المعينة، مردفاً أن المساعدات الإنسانية لم تتسرب لقوات الدعم السريع.
إلى ذلك أضاف أن 640 ألف لاجئ سوداني غادروا إلى تشاد ومصر وجنوب السودان بسبب الحرب.
أكثر من 4000 قتيل
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، يعاني السودانيون لا سيما في العاصمة الخرطوم من أوضاع معيشية صعبة، وسط انقطاع للكهرباء، وشح وصول المواد الاستهلاكية، فضلاً عن أعمال النهب والسرقات.
وتسبب النزاع في نزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم في الخرطوم ومدن أخرى وأوجدت أزمة إنسانية، فيما حذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.
كما حصد الصراع أكثر من 4000 قتيل، حسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وفق ما يجزم أطباء وناشطون.
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