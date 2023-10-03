الدعم السريع تتهم الجيش: قصف السفارة الإثيوبية بالخرطوم

على وقع الاشتباكات التي تجددت اليوم في العاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش، اتهمت الأولى الأخير بقصف مقر السفارة الإثيوبية.

وزعمت في بيان على حسابها في تويتر أن الجيش ومن وصفتهم بـ "فلول النظام" قصفوا مباني السفارة الإثيوبية، ما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم.

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"بربرية"!

كما وصفت تلك التصرفات بـ "البربرية"، لاستهدافها مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

إلى ذلك، أكدت سيرها في تحقيق هدفها المتجسد في "اقتلاع النظام البائد من جذوره كونه الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان" وفق تعبيرها.

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش قصف عدة مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة. فيما ردت الدعم السريع بالمضادات.

ومنذ اندلاع النزاع الدامي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، منتصف أبريل الماضي، تبادل الجانبان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

فيما تركزت المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

بينما أصيب أكثر من 5 آلاف شخص، ونزح الملايين داخلياً وإلى دول الجوار.