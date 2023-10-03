اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)
عناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)

الدعم السريع تتهم الجيش: قصف السفارة الإثيوبية بالخرطوم

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على وقع الاشتباكات التي تجددت اليوم في العاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش، اتهمت الأولى الأخير بقصف مقر السفارة الإثيوبية.

وزعمت في بيان على حسابها في تويتر أن الجيش ومن وصفتهم بـ "فلول النظام" قصفوا مباني السفارة الإثيوبية، ما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم.

البرهان: بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة الدعم السريع العرب والعالم السودان البرهان: بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة الدعم السريع
مادة اعلانية

"بربرية"!

كما وصفت تلك التصرفات بـ "البربرية"، لاستهدافها مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

إلى ذلك، أكدت سيرها في تحقيق هدفها المتجسد في "اقتلاع النظام البائد من جذوره كونه الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان" وفق تعبيرها.

الجيش السوداني (أرشيفية- رويترز)
الجيش السوداني (أرشيفية- رويترز)

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش قصف عدة مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة. فيما ردت الدعم السريع بالمضادات.

ومنذ اندلاع النزاع الدامي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، منتصف أبريل الماضي، تبادل الجانبان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

فيما تركزت المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

بينما أصيب أكثر من 5 آلاف شخص، ونزح الملايين داخلياً وإلى دول الجوار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟ الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط