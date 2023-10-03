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الجيش السوداني (أرشيفية- رويترز)
السودان

في الخرطوم بحري.. الجيش يدمر منصة مدفعية للدعم السريع

دبي - العربية.نت
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لا تزال العاصمة السودانية تشهد يوميا اشتباكات ومواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع دخول النزاع في البلاد شهره السادس.

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وفي تطور جديد، كشف مصدر عسكري ميداني لـ "العربية/الحدث"، أن قوات الجيش دمرت صباح اليوم منصة مدفعية تابعة للدعم السريع في منطقة المزارع بحي الحلفايا بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

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وبين المصدر أن قوات الدعم السريع ظلت لأكثر من ساعتين تواصل إطلاق قذائف مدفعية من مدافع متحركة صوب مناطق الكدرو وطيبة الأحامدة حيث تتوزع وحدات عسكرية تابعة للجيش.

كما أشار إلى وفاة شخصين بالمنطقة نتيجة القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع.

من الخرطوم (رويترز)
من الخرطوم (رويترز)

قصف موقع للدعم السريع

إلى ذلك قال مراسل العربية/الحدث إن الجيش السوداني قصف موقعاً للدعم السريع بحي المجاهدين جنوب العاصمة الخرطوم، مستخدماً طائرات مقاتلة.

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش قصف عدة مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة، فيما ردت الدعم السريع بالمضادات.

يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

نقص أدوية وفرار الملايين

فيما تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.

كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.

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