بقصف مدفعي.. مقتل 20 شخصا في السامراب بالخرطوم

وسط استمرار المعارك والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان للشهر السادس على التوالي، شهدت الخرطوم اليوم حصيلة دامية.
فقد أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، الأربعاء، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، جراء قصف مدفعي على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع، وفق زعمها.
انفجارات بسلاح المدرعات
فيما استهدف الجيش بالقصف المدفعي والمسيرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة. وسمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين فضلا منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش.
في المقابل، استهدفت الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري.
أما في مدينة أم درمان فقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة منها، لاسيما في المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي لسلاح المهندسين التي تتمركز فيه قوات الدعم السريع.
وضع إنساني صعب
يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها.
ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.
فيما تسبب الصراع باندلاع مواجهات واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.
كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.
-
تركيا.. القبض على زوجة الممثل الإخواني هشام عبد اللهأوقفت أجهزة الأمن التركية زوجة الفنان المصري، هشام عبدالله لـ"أسباب سياسية"، وفق زعم زوجها الإخواني، الملاحق هو الآخر بتهم الإرهاب من قبل أمن الدولة ... مصر
-
تجربة خطيرة داخل محطة فضاء.. شاهد النيران بشكل لم تره من قبلنفذ طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية تجربة مثيرة في الفضاء تتضمن لهبا مفتوحا على متن محطة تيانغونغ الفضائية.وأشعل رائدا الفضاء غوي هايتشاو وتشو يانغتشو ... علم
-
بلبلة حول صورة عناق بين لاعبتين.. لماذا استفزت الصين؟مجرد صورة وثقت لحظة عناق بين العداءتين الصينيتين لين يووي ووو ياني، أثارت بلبلة على مواقع التواصل في الصين.فقد حظر "ويبو" الشهير في الصين تداول تلك ... سوشيال ميديا