اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A truck carrying humanitarian assistance from the UN children’s agency stands in front of the Foster Home for Orphans in Khartoum, Sudan, May 2023. At least 60 infants, toddlers and older children perished over the past six weeks while trapped in horrific conditions in the orphanage in Sudan's capital as fighting raged outside. (AP Photo/Nazim Sirag)
مساعدات أممية في الخرطوم (أرشيفية)
السودان

الأمم المتحدة: مساعينا للوصول لـ18 مليون سوداني تواجه صعوبات

عددت الأمم المتحدة المصاعب التي تواجهها، وأبرزها انعدام الأمن، وتدخل الأطراف المتحاربة، ونقص الدعم الدولي

جنيف - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تواجه صعوبات في الوصول إلى 18 مليوناً يحتاجون للمساعدات في السودان لمواجهة كارثة إنسانية، منها انعدام الأمن، وتدخل الأطراف المتحاربة، ونقص الدعم الدولي.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليونا، ولن نتخلى عن هذا الهدف، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا، وتوفير الأمان لعملياتنا".

مادة اعلانية

وأضافت: "لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم" الاحتياجات.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، مما أثار أزمة إنسانية محتدمة ودفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وفر أكثر من 4.2 مليون من ديارهم بسبب الحرب، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة، مما وضع ضغوطاً هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وقالت نكويتا سلامي، إن 19 من موظفي الإغاثة قتلوا، وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وهو ما قالت إنه غير مقبول وغير قانوني.

تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم العرب والعالم السودان تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم

وأضافت أن الروتين يعيق توزيع المساعدات الإنسانية، وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة شعب السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

وتابعت قائلةً: "نحتاج أيضاً أن نرى حداً يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية والوجود العسكري الإلزامي أثناء عملية التحميل في بورتسودان والجزيرة".

وأضافت "آمل أن نرى تحركاً سريعاً للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقات على تأشيرات الدخول للموظفين كما وعدت السلطات السودانية في اجتماع للمانحين أمس".

وتخشى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها "سلة خبز السودان" حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية وأضافت أن ذلك"سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط