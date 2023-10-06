جماعة إغاثة: قصف مدفعي يودي بحياة 11 شخصاً بينهم أطفال بالسودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نيران مدفعية ثقيلة في مدينة سودانية منكوبة بالصراع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 90 آخرين.

في منشور يوم الجمعة على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، قالت منظمة الإغاثة إن الهجوم وقع في حي كرري بمدينة أم درمان يوم الخميس، لكنها لم تذكر أيا من الأطراف المتحاربة في البلاد هو المسؤول. وأضافت أن من بين القتلى أطفالا.

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ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل/نيسان، عندما اندلعت توترات بين جيش البلاد، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.

امتد القتال منذ ذلك الحين إلى عدة أجزاء من البلاد، ما أدى إلى تحويل العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة إلى ساحة معركة حضرية. كما أدى الصراع إلى تأجيج أعمال العنف العرقي في منطقة دارفور بغرب السودان.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المصابين في هجوم الخميس تلقوا العلاج في مستشفى الناو في أم درمان، وهو أحد المرافق الطبية العديدة التي تعمل فيها المجموعة الطبية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تطبيق إكس: "في سبتمبر / أيلول، استجابت فرقنا بالفعل لسبعة حوادث أدت إلى إصابات جماعية في المستشفيات التي ندعمها. إن المعاناة التي يسببها هذا القتال الوحشي للسكان لا تطاق".

وأدى القتال إلى نزوح 5.5 مليون شخص من ديارهم بحثاً عن الأمان والملجأ، وفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، مع نزوح 4.3 مليون داخلياً داخل السودان وعبر 1.2 مليون إلى البلدان المجاورة.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأضافت أن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لم تصل حتى الآن إلا إلى حوالي 3.6 مليون شخص في البلاد.

وقالت نكويتا سلامي: "إن سكان السودان يتوازنون على حد سكين"، واصفة الوضع بأنه "أسرع أزمة نزوح نمواً في العالم".

أدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص، وإصابة أكثر من 12000 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة.

يقول ناشطون ومجموعات طبية في البلاد إن الوفيات الحقيقية أعلى بكثير.