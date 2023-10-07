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FILE - Smoke rises over Khartoum, Sudan, on June 8, 2023, as fighting between the Sudanese army and paramilitary Rapid Support Forces continues. Four Western countries have floated a proposal on Wednesday Oct. 4, 2023 for the U.N.'s top human rights body to appoint a team of experts to monitor and report on abuses and rights violations in war-wracked Sudan. (AP Photo, File)
دخان المعارك في الخرطوم (أرشيفية)
السودان

حصيلة ضحايا النزاع في السودان تتجاوز 9000 قتيل

مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم في هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدة "جبل الأولياء" الواقعة جنوب الخرطوم

العربية.نت
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أوقع هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدة "جبل الأولياء" الواقعة جنوب الخرطوم، ما لا يقل عن 10 قتلى، اليوم السبت، وفق ما أفاد نشطاء، فيما تجاوزت حصيلة النزاع المستمر منذ ستة أشهر في السودان تسعة آلاف قتيل.

وأفادت "لجنة المقاومة" المحلية بسقوط قنابل داخل منازل المدنيين في البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

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وأفادت "لجنة المقاومة" في جبل الأولياء بأن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة على البلدة، في أحدث هجوم لها على مناطق كانت في السابق بمنأى من القتال.

وتدور الحرب أساساً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) بين الجيش وقوات الدعم السريع.

من جهتها، قالت منظمة "أكليد" (ACLED) المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، إنه بحلول أكتوبر تم تسجيل "أكثر من 9000 حالة قتل" في السودان، مؤكدةً أن تقديراتها متحفّظة.

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وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 4.3 مليون شخص داخل السودان، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون آخرين فروا عبر الحدود.

وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت أعمال العنف أيضاً إلى الجنوب، ما يهدد الوضع الهشّ لأكثر من 366 ألف سوداني لجأوا إلى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم.

ولم تشهد الخرطوم حيث لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين، يوماً واحداً من الهدوء منذ بدء النزاع.

وتحدث شهود عيان في شمال المدينة السبت مرة أخرى عن وقوع ضربات مدفعية وقتال في الشوارع.

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