اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الخرطوم (أرشيفية- رويترز)
من الخرطوم (أرشيفية- رويترز)
السودان

الأمم المتحدة: المعارك بالسودان تقترب من الحدود مع جنوب السودان

اليونيسف: السودان يعد الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم

العربية.نت، ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذرت ممثّلة للأمم المتحدة من أن المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تقترب من الحدود مع جنوب السودان ومن منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي هانا تيتيه، إن النزاع الدائر في السودان له "عواقب إنسانية وأمنية واقتصادية كبيرة تقلق القادة في جنوب السودان".

مادة اعلانية

وأشارت خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ خُصّصت لهذا الملفّ، إلى أنه "مع التّطوّرات العسكرية في السودان، واستيلاء قوّات "الدّعم السّريع" مؤخّرًا على مطار وحقل بليلة النفطي، تقترب المواجهة العسكريّة بين القوّات المسلحة السّودانيّة وقوّات "الدّعم السّريع" من تخوم أبيي والحدود مع جنوب السودان".

معارك طاحنة بين الجيش السوداني والدعم السريع .. بلينكن يحذر من هجوم على شمال دارفور السودان السودان معارك طاحنة بين الجيش السوداني والدعم السريع .. بلينكن يحذر من هجوم على شمال دارفور

ومن جانبها، دعت منظمة اليونيسف إلى مضاعفة الالتزام بمعالجة محنة الملايين من الأطفال والأسر في السودان، موضحة أن ثلاثة ملايين طفل فروا من العنف، معظمهم داخل البلاد، بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إنه بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يعد السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط