أم درمان بلا مياه شرب.. والمواجهات مستمرة في الخرطوم

لا تزال العاصمة السودانية الخرطوم، قابعة تحت نار المواجهات شبه اليومية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، منذ أشهر.

وقد تجدد قصف الجيش، اليوم الأربعاء، لمواقع الدعم جنوب مدينة الخرطوم التي دوت فيها أصوات انفجارات عديدة.

فيما رد الدعم السريع من مواقعه بشرق الخرطوم بقصف استهدف محيط قيادة الجيش وسلاح المدرعات.

10 أيام بلا مياه

أما في أم درمان (إحدى المدن الثلاث للعاصمة) فتسود حالة من الهدوء الحذرة في محور المدينة القديمة، بعد أن شهدت الأيام الماضية اشتباكات برية كانت الأعنف منذ أشهر داخل الأحياء وسوق المدينة ومنطقة أمبدة.

يأتي هذا فيما يتواصل انقطاع مياه الشرب في الانحاء الشمالية لمدينة أم درمان لأكثر من عشرة أيام، إثر توقف محطة المياه الرئيسة، ما خلف أزمة حادة ومعاناة بين السكان في الحصول على مياه الشرب.

وكانت قوات الدعم أعلنت سابقا سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

كما أحكمت قبضتها على 4 ولايات في إقليم دارفور غربي البلاد من أصل 5 ولايات، بما في ذلك فِرق ومقرات للجيش



يذكر أن القتال بين القوتين العسكريتين الكبيرتين كان اندلع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، وبينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

ما أدى إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص، وتسببت في نزوح سبعة ملايين سوداني.