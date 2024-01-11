تبادل للقصف المدفعي جنوب الخرطوم.. ومقتل 10 مدنيين

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People displaced by the conflict in Sudan walk along road as smoke billows in the distance during clashes in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. Fighting between the Sudanese army and paramilitaries engulfed the aid hub of Wad Madani on December 15, triggering an exodus of civilians already displaced by eight months of war, an AFP correspondent reported. When war broke out in April between the Sudanese armed forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), Wad Madani quickly became a safe haven for civilians fleeing heavy fighting in the capital Khartoum, 180 kilometres (110 miles) to the north. (Photo by AFP) RELATED CONTENT PHOTOS sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict Displaced people fleeing from Wad Madani in Sudan's Jazira state arrive in Gedaref in the country's east on December 19, 2023. sudan - conflict Displaced people fleeing from Wad Madani in Sudan's Jazira state arrive in Gedaref in the country's east on December 19, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict ssudan - sudan - conflict - refugees sudan - conflict ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees sudan - conflict - church topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict People displaced by the conflict in Sudan walk with their belongings along road in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. sudan - conflict People displaced by the conflict in Sudan walk along road in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life
دخان المعارك في السودان (أرشيفية)
السودان

تبادل للقصف المدفعي جنوب الخرطوم.. ومقتل 10 مدنيين

يدور القصف بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط الأحياء السكنية وفي سوق محلي بحي مايو

العربية.نت
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قُتل عشرة مدنيين بمنطقة سكنية تقع جنوب العاصمة السودانية إثر تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت لجان محلية اليوم الخميس.

وأعلنت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بحي مايو غي جنوب الخرطوم "مقتل عشرة من المدنيين جراء قصف مدفعي وبالمسيرات".

وقالت لجان المقاومة بالمنطقة إن "تبادلاً للقصف المدفعي وبالمسيرات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) يدور وسط الأحياء السكنية وفي سوق محلي".

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 12190 شخصاً، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الحصيلة الفعلية.

كما تسبّبت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

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وحتى الآن فشلت كل المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب، فيما لم يعلن أي من الجانبين المتحاربين عن انتصار عسكري كامل.

والشهر الماضي، بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة والتي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، بعدما ظلت منذ اندلاع الحرب بمنأى عن القتال وكانت ملاذاً لنصف مليون نازح من العاصمة، بحسب الأمم المتحدة.

ونجحت قوات دقلو في التوغل في ولاية الجزيرة، بينما ردّ الجيش بقصف جوي.

ومطلع الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية، وقع دقلو المعروف بـ"حميدتي" إعلاناً سياسياً مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك كممثل للقوى المدنية في البلاد بعد أن وجّه دعوة للقائدين العسكريين، ولكن استجاب قائد الدعم السريع وغاب قائد الجيش.

وتعهدت قوات الدعم السريع في الإعلان "استعدادها التام لوقف عدائيات فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة".

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