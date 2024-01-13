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FILE - Smoke rises over Khartoum, Sudan, on June 8, 2023, as fighting between the Sudanese army and paramilitary Rapid Support Forces continues. Four Western countries have floated a proposal on Wednesday Oct. 4, 2023 for the U.N.'s top human rights body to appoint a team of experts to monitor and report on abuses and rights violations in war-wracked Sudan. (AP Photo, File)
من السودان - أرشيفية
السودان

وزير خارجية السودان يؤكد للمبعوث الأممي الاستعداد للتفاوض لإنهاء الحرب

طلب من العمامرة العمل على مناشدة الأمم المتحدة والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم السبت استعداد الحكومة للتفاوض من أجل الوصول لحل ينهي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة في بورتسودان، إنه أطلع العمامرة على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب والأجواء التي سبقتها.

وأضاف الصادق أن "التمرد كان يسعى للانقلاب والاستيلاء على السلطة وعندما فشل لجأ إلى حرب شاملة ضد الدولة وضد المواطنين وممتلكاتهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

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وأشار وزير الخارجية إلى أنه طلب من العمامرة العمل على مناشدة الأمم المتحدة والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وذكرت الوكالة السودانية أن المبعوث الأممي بدأ اليوم في مدينة بورتسودان لقاءات رسمية حول سبل إيجاد حل لوقف الحرب في البلاد.

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