اشتباكات وسط الخرطوم.. والجيش يهاجم الدعم السريع بالدرون

في تكرار للمواجهات شبه اليومية التي باتت تطبع المشهد في العاصمة السودانية منذ اندلاع الصراع العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، شهدت الخرطوم، اليوم الأحد، اشتباكات بين الجانبين.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن الجيش استهدف عبر الطائرات المسيرة مواقع للدعم السريع في ضاحية شرق النيل وأحياء بري والصفا وأركويت شرقي الخرطوم.

مقرات الجيش

كما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة من منطقة وسط الخرطوم، نتيجة استهداف الجيش لمواقع الدعم.

فيما أطلقت الأخيرة عدداً من القذائف المدفعية صوب مقرات الجيش وسط العاصمة.

أتت تلك المواجهات العسكرية بعد ليلة عنيفة شهدت احتداماً للمعارك بين الطرفين، إذ دوت انفجارات قوية وتصاعد للدخان بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الجيش من مقر القيادة العامة وسط العاصمة، وقوات الدعم السريع في مناطقها بشرق الخرطوم.

كما جاءت بعدما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رفضه حضور قمة "إيغاد" الساعية إلى حل الأزمة السودانية، بسبب توجيه الدعوة إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

يذكر أن المواجهات الضارية بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد مستمرة منذ أشهر، ما أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص، وتسببت في نزوح سبعة ملايين سوداني، بينما غرقت الخرطوم في العديد من المشاكل من ضمنها انقطاع المياه والكهرباء، فضلا عن الاتصالات أحيانا، بالإضافة إلى توقف العديد من المستشفيات عن العمل إضافة إلى المصارف.

فيما سعت أطراف مختلفة - إقليمية ودولية - للوساطة بين طرفي القتال، واجتمع ممثلو الطرفين في جدة السعودية مرتين قبل أشهر عدة، لكن كل تلك المساعي لم تكلل بالنجاح حتى الآن.