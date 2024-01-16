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EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows a covered body across from a military armoured vehicle on a street in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP)
من السودان - أرشيفية
السودان

السودان يعلن تعليق الاتصال بمجموعة الوساطة التابعة لهيئة "إيغاد"

إيغاد عرضت التوسط بين قائدي الجيش وقوات الدعم السريع بطرق تشمل استضافة اجتماع

العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السودان علق تعامله مع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) التي توسطت لإنهاء القتال الدائر منذ شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

كانت إيغاد قد عرضت التوسط بين قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بطرق تشمل استضافة اجتماع، وهو ما وافق عليه الجانبان.

ودعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) البرهان ودقلو إلى قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير لبحث النزاع السوداني. وسبق للهيئة أن بذلت محاولات عدة لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين.

ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان، السبت، حضور القمة، بهدف التوسط في النزاع الدائر في البلاد، مع انتقاد الخرطوم الأمم المتحدة لتواصلها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

قال المجلس في بيان "نجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي، وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".

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من جهته، قال دقلو عبر منصة "إكس": "اتساقا مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان عامة، وحرب الخامس عشر من أبريل خاصة، أكدت اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة" في قمة إيغاد.

وبقي دقلو المعروف بحميدتي في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع، إلى أن وقّع مؤخرا إعلانا مع المدنيين وقام بجولة إفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية سعيا لحسم معركته مع الجيش، وفق ما رأى محللون وخبراء.

ولقيت زيارات دقلو انتقادات لاذعة من البرهان والحكومة السودانية.

وبعد تسعة أشهر على اندلاع المعارك، حققت قوات الدعم السريع تقدما ميدانيا على حساب الجيش في الآونة الأخيرة، بينما قام دقلو بجولة خارجية هي الأولى له منذ بدء القتال، رأى فيها محللون محاولة لكسب شرعية وتعزيز موقعه التفاوضي تجاه أي حل.

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