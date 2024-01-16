هدوء في الخرطوم.. والجيش يتصدى للدعم السريع بشمال البلاد

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People displaced by the conflict in Sudan walk along road as smoke billows in the distance during clashes in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. Fighting between the Sudanese army and paramilitaries engulfed the aid hub of Wad Madani on December 15, triggering an exodus of civilians already displaced by eight months of war, an AFP correspondent reported. When war broke out in April between the Sudanese armed forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), Wad Madani quickly became a safe haven for civilians fleeing heavy fighting in the capital Khartoum, 180 kilometres (110 miles) to the north. (Photo by AFP) RELATED CONTENT PHOTOS sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict Displaced people fleeing from Wad Madani in Sudan's Jazira state arrive in Gedaref in the country's east on December 19, 2023. sudan - conflict Displaced people fleeing from Wad Madani in Sudan's Jazira state arrive in Gedaref in the country's east on December 19, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict ssudan - sudan - conflict - refugees sudan - conflict ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees ssudan - sudan - conflict - refugees sudan - conflict - church topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict People displaced by the conflict in Sudan walk with their belongings along road in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. sudan - conflict People displaced by the conflict in Sudan walk along road in Wad Madani, the capital of al-Jazirah state, on December 16, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life
دخان المعارك في الخرطوم (أرشيفية)
السودان

هدوء في الخرطوم.. والجيش يتصدى للدعم السريع بشمال البلاد

الجيش السوداني يقول إنه تصدى لهجوم للدعم السريع قرب مدينة شندي شمال البلاد وألحق بها خسائر

العربية.نت
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مع بدايات الشهر العاشر للحرب في السودان، تشهد العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي هدوءً ملحوظاً في سير العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع، وذلك بمختلف محاور القتال في مدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

هذا ولوحظت أعمدة دخان طفيفة تصاعدت صباح اليوم من محيط سلاح المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم، إثر معارك متقطعة بين الطرفين. كما أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بسماع أصوات أسلحة رشاشة بصورة متقطعة من محور وسط المدينة.

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من جهة أخرى، تشهد مدينة بابنوسة التابعة لولاية غرب كردفان غرب السودان نزوحاً كبيراً بعد اقتراب قوات الدعم السريع من المدينة في محاولة للسيطرة على الفرقة الثانية والعشرين التابعة للجيش بالمنطقة.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العربية" "والحدث"، فإن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة خلف أوضاعاً إنسانية كارثية، متمثلةً في انعدام السلع الغذائية وغياب الرعاية الصحية خاصة للأطفال حديثي الولادة، ما نتج عنه وفاة العشرات من الأطفال والأمهات الذين حاولوا الفرار من احتمالية الصدام بين الجيش والدعم السريع بمدينة بابنوسة.

من جهته أعلن الجيش السوداني أن الفرقة الثالثة مشاة بولاية نهر النيل تصدت لتجمعات لقوات الدعم السريع قرب مدينة شندي شمال البلاد.

وأكد الجيش السوداني أن الطيران التابع له قصف تجمعات لقوات الدعم السريع قرب شندي وألحق بها خسائر. وأضاف أن الفرقة الثالثة مشاة تلاحق قوات الدعم السريع التي تحركت إلى الجنوب من شندي.

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