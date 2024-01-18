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السودان يغرق في حمى الضنك.. والبرهان وحميدتي يتمسكان بشروطهما لإنهاء الحرب

الإيغاد: ندعو طرفي النزاع بالسودان للقاء مباشر خلال أسبوعين

دبي - العربية.نت
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دعا قادة بلدان الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، اليوم الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى عقد لقاء مباشر بينهما خلال أسبوعين.

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وعبر قادة الإيغاد في بيان صدر في ختام قمة طارئة للهيئة في أوغندا، عن قلقهم إزاء استمرار القتال في السودان والأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية الناجمة عن الحرب.

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كما جدد القادة دعوتهم لطرفي النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات، وأعربوا عن استعداد الإيغاد لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف السودانية المعنية والاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

كذلك شدد بيان الإيغاد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في السودان.

يذكر أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان من العام الماضي، جاء بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

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