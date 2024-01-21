السودان.. مساعد البرهان يتهم الدعم السريع بجلب مرتزقة أفارقة

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، مساء الأحد، إن "الحرب اقتربت من النهاية بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية".

وأكد العطا أن أعداد جنود الجيش في الخرطوم يتجاوز الثلاثين ألف بقليل بينما يتجاوز عدد عناصر قوات الدعم السريع في العاصمة الـ160 ألف جندي وذلك منذ بداية الحرب".

وتابع: "الدعم السريع يخسر بالآلاف أسبوعياً ما جعله يستجلب مرتزقة من غرب أفريقيا".

وأكد العطا أن "الدفاع عن العرض والأرض مسؤولية تجمعنا مع شعبنا.. ولم نسأل أي مستنفر عن تصنيفه السياسي حيث نراهم جميعاً سودانيون".

كما أكد أن "غاضبون والتيار الإسلامي ولجان المقاومة المستقلة ومجموعات من شباب حزب الأمة القومي وغيرهم ضمن المستنفرين"، مشدداً على أن "كل القوى السياسية السودانية والحركات تقاتل بجانب الجيش".

ميدانياً، أكد العطا أن عمليات الجيش العسكرية في أم درمان تمضي بوتيرة متسارعة من اتجاه كرري وكذلك المهندسين. كما أكد وجود "تنسيق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو في كردفان". وتابع: "الجيش يخوض معارك كبيرة في مدني وستعود الجزيرة قريباً لحضن الوطن".

وأودت الحرب في السودان منذ اندلاعها بأكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

وتسبب النزاع بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.