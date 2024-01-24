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جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)

بوريل يحذر من العنف العرقي في السودان.. بات "خطراً حقيقياً"

دبي - العربية.نت
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عبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء عن القلق إزاء العنف العرقي في السودان، محذراً من أن اتساع رقعته في المنطقة بات "خطراً حقيقياً".

وعقب اجتماعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة، قال بوريل على منصة "إكس"، إن السودان يضم أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم.

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كما شدد على أنه من غير المقبول أن تكون أزمة السودان، التي وصفها بأنها الأسوأ في أفريقيا، "أولوية من الدرجة الثانية على جدول أعمال المجتمع الدولي".

منذ منتصف أبريل 2023

يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت في منتصف أبريل 2023، بسبب خطط لدمج الدعم السريع رسمياً ضمن الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

فيما لم تفلح حتى الساعة المساعي الدولية والأممية والإقليمية في حث الطرفان على وقف هذا النزاع الدامي، على الرغم من الاعلان عن عشرات الهدن السابقة، التي لم تصمد طويلاً.

والأسبوع الماضي دعا العمامرة قادة طرفي الصراع إلى توقيع وتنفيذ اتفاق لوقف الحرب يؤدي إلى سلام دائم في البلاد.

يشار إلى أن المعارك المستعرة في السودان خلفت منذ 15 أبريل أكثر من 13000 قتيل، وفقاً لـ"مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

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