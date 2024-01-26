سقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة غرب كردفان

أفادت وسائل إعلام سودانية الخميس بوقوع اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي تركزت أيضا في عدد من الأحياء السكنية أدت إلى موجة نزوح واسعة خارج المنطقة.

فيما أُغلقت الأسواق وتوقفت المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع الاشتباكات مطلع الأسبوع الحالي.

والخميس تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان (جنوب غربي البلاد)، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وتضم مدينة بابنوسة حامية كبيرة للجيش تسعى الدعم السريع للسيطرة عليها لتمديد نفوذها في ولايات الجنوب الغربي للبلاد.

وقال شهود عيان، الخميس، إن "الطرفين تبادلا القصف المدفعي العنيف الذي تركز في عدد من الأحياء السكنية"، فيما شوهدت "جثث لعسكريين ومدنيين مُلقاة على الطرق، بينما لم يستطع أحد الاقتراب منها بسبب استمرار المعارك بلا حسم، حتى مساء (الخميس)".

وأشارت مصادر إلى انتشار كبير لقوات الدعم السريع داخل المناطق السكنية المدنية.

وحسب إفادات سكان في بابنوسة، تتواصل موجات النزوح يومياً إلى مدينة الفولة عاصمة الولاية (تبعد نحو 76 كيلومتراً عن بابنوسة).

بدوره قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، الخميس، إنه لا يمكن توقع ما ستؤول إليه الأوضاع في بابنوسة في ظل استمرار التوترات، وذكر المكتب أنه وفقاً لتقارير تتبع النزوح "أدت الغارات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة السودانية واستهدفت مواقع الدعم السريع جنوب بابنوسة إلى نزوح واسع النطاق للمدنيين في جميع أنحاء المدينة".