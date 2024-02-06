بلبلة في أم درمان.. تعرف على قدرات الجيش السوداني

وسط المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت مصادر سودانية صباح اليوم الثلاثاء بوجود معلومات عن بوادر انقلاب أعدها عدد من ضباط الجيش وتم اعتقالهم لاحقا، لكن مصادر عسكرية سودانية نفت الأمر جملة وتفصيلاً.

وسط هذا الجدل والغموض حول ما يحدث في السودان، يعود التساؤل القديم الجديد عن قدرات الجيش السوداني وتشكيلاته وتاريخ دوره في الحياة السياسية السودانية.

قدرات الجيش السوداني

عدد القوات المسلحة في السودان يبلغ حوالي 205 آلاف جندي، وفق تقارير عسكرية نشرها موقع "غلوبال فاير".

تنقسم هذه القوات إلى، 100 ألف قوات عاملة، 50 ألفا قوات احتياطية، و55 ألفا قوات شبه عسكرية.

بالنسبة للقوات الجوية، فتمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، و37 طائرة هجومية، 25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، و12 طائرة تدريب.

القوات الجوية

تصنف القوات الجوية السودانية باعتبارها رقم 47 ضمن الأقوى عالميا.

فيما يمتلك الجيش السوداني 170 دبابة، وتصنف في المرتبة رقم 69 عالميا، إضافة إلى 6 آلاف و967 مركبة عسكرية تجعله في المرتبة رقم 77 عالميا.

كما لديه قوة تضم 20 مدفعا ذاتي الحركة تجعله في المرتبة رقم 63 عالميا.

أيضا يمتلك الجيش السوداني 389 مدفعا و40 راجمة صواريخ.

الأسطول

أما عن الأسطول الحربي، فيضم جيش السودان 18 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار.

يشار إلى أن القوات المسلحة السودانية أنشئت في عام 1925 ويعتبر الجيش السوداني من الجيوش المتوسطة ويصنف بأنه من أقوى جيوش القرن الإفريقي.