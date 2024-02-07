الأمم المتحدة: طرفا حرب السودان توافقا على "اجتماع إنساني"

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، للصحافيين إنه خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى اتصالات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، "للوفاء بالتزامهما" بشأن إيصال المساعدات.

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"أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع"

كما أشار إلى أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن طرفي النزاع في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان، الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي حوالي 25 مليون شخص، للمساعدة، وفق فرانس برس.

كذلك أكد أن "كلاً منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور"، مضيفاً: "لكنني أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع"، لافتاً إلى أن الطرفين "اقترحا القدوم إلى سويسرا".

وأشار غريفيث إلى أن ما يشغله ليس مكان الاجتماع ولكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

كما أعرب عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال "افتراضي" اعتباراً من الأسبوع المقبل.

منذ منتصف أبريل

يذكر أنه منذ 15 أبريل 2023، يدور قتال في السودان بين الجيش والدعم السريع. وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.

والأربعاء أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 4.1 مليار دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.