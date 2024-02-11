لأول مرة.. صور لانتشار الجيش السوداني في سوق أم درمان

حصلت "العربية" و"الحدث" على صور ومشاهد حديثة لسوق مدينة أم درمان في السودان عقب المعارك التي دارت فيه مؤخرا بين الجيش والدعم السريع.

الاعلام العسكري يرصد مشاهد من سوق أمدرمان وآثار الدمار والسلب والنهب الذي تم فيه بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.#السودان pic.twitter.com/a3xLJrFkg7 — Sudan News (@Sudan_tweet) February 11, 2024

تقدم في محور سوق أم درمان

وتظهر الصور التي بثها الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني تقدم الجيش في محور سوق مدينة أم درمان وانتشاره في عدد من أنحائه لأول مرة منذ بدء الحرب.

إلى هذا، وتشهد مدينة أم درمان عمليات برية وحرب شوارع في ظل العملية التي بدأها الجيش السوداني مطلع يناير الماضي واستطاع خلالها التوغل إلى داخل أم درمان القديمة عبر عدد من المحاور والانتشار داخل المدينة.

البرهان في أم درمان

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد زار المواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان، مساء الأربعاء الماضي، حيث أكد على وقوف الجيش والشعب صفا واحدا في مواجهة قوات الدعم السريع التي وصفها بـ"الميليشيا المتمردة".

وكان في استقبال البرهان لدى وصوله أم درمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، ياسر عبد الرحمن حسن العطا، حيث تلقى قائد الجيش إيجازا عن سير العمليات، كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين لاستقبال البرهان، بحسب ما ذكر الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني.

"التزام برعاية أسر الضحايا والمفقودين"

وشدد البرهان على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الضحايا والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين من المتطوعين المدنيين، وأكد أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان الميليشيا المتمردة ومرتزقتها، على حد تعبيره.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات البرهان التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض معارك مع قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي على جبهات عدة.