أسقطت جرحى من المواطنين.. مسيرات مجهولة تقصف مقر المخابرات السودانية في القضارف

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قال مصدر في المخابرات السودانية وشهود عيان اليوم الثلاثاء، إن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت مباني جهاز المخابرات العامة في ولاية القضارف شرق البلاد.



وأفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة استهدفت مقر المخابرات بينما تصدت دفاعات الجيش لمسيرة أخرى كانت تحلق في سماء مدينة القضارف، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأوضح الشهود أن المسيرة قصفت مسجدا في مباني جهاز المخابرات أصيب على إثرها مواطن واحد.

لكن مصدرا في جهاز المخابرات ذكر أن الأجهزة الأمنية بالقضارف تفرض حصارا على المناطق المحيطة بموقع سقوط 3 مسيرات استهدفت مقر جهاز المخابرات بالولاية.

وذكر المصدر أنه جرى التحفظ على عربة قتالية يشتبه في تعاونها مع منفذي الهجوم، مؤكدا على أن فريقا أمنيا وهندسيا مختصا بدأ فحص حطام المسيرات وتوسيع دائرة البحث.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 مواطنين بإصابات خفيفة.

وأشار رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق إبراهيم الحوري عبر فيسبوك إلى "استهداف مبنى جهاز الأمن بالقضارف وأوقع إصابات وسط عدد من المواطنين".

يأتي هذا الهجوم بعدما استهدفت طائرة مسيرة الأسبوع الماضي إفطارا رمضانيا لكتيبة البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب الجيش، وأسفر القصف وقتها عن مقتل 16 شخصا من المدنيين والعسكريين وعشرات الجرحى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة تبنيها لقصف مباني جهاز المخابرات في القضارف أو الضربات التي تعرضت لها كتيبة البراء بن مالك الأسبوع الماضي.

ووجهت السلطات بإغلاق الأسواق في مدينة القضارف عاصمة الولاية حتى إشعار آخر.



وتدور معارك عنيفة منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم مدينة الفاو بولاية القضارف المجاورة لولاية الجزيرة وسط البلاد التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ ديسمبر الماضي.