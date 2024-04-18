اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي (فرانس برس)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي (فرانس برس)
السودان

الجيش السوداني: حميدتي أشعل الحرب وسعى لحكم السودان بلا مؤهلات

المتحدث باسم الجيش السوداني: " قائد الدعم السريع مهد لكل ما يجري الآن وتعاني منه البلاد"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ (حميدتي)، بإشعال الحرب في البلاد، مؤكدا أنه سعى لحكم السودان دون أن يمتلك أي مؤهلات لذلك.

وقال حميدتي في رسالة مصورة يوم الاثنين بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب إن الصراع الدائر في السودان لم يكن خيار قوات الدعم السريع، مؤكدا أن موقف الدعم السريع "كان وما زال مع السلام والحكم المدني والديمقراطي".

ووصف المتحدث باسم الجيش السوداني تعليقات حميدتي بأنها "مضللة"، وقال لوكالة أنباء العالم العربي: "السودانيون وكل العالم يعلمون من هي ميليشيا الدعم السريع وماهي الخطوات التي عملتها، وماهي الأطماع التي حركتها ودفعتها لإدخال البلاد في هذه المحرقة، وما هي طبيعة الممارسات التي كانوا يقومون بها قبل هذه الحرب، وما هي النزعة التوسعية والسلطوية التي يمكن أن تقود إلى هذه المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني".

وأضاف: "قائد الدعم السريع ليس له أي رصيد من المصداقية لدى الشعب السوداني لكي يردد... الذي ظل يردده منذ عام 2019، وهو الذي سعى إلى أن يحكم البلاد دون أن يمتلك أدنى المؤهلات التي تؤهله لأداء هذا الدور، وهو الذي أشعل هذه الحرب، وهو من مهد لكل ما يجري الآن وتعاني منه البلاد".

واعتبر المتحدث عبد الله أن حميدتي هو الذي "حرك قوات الدعم السريع وهو الذي حشد العاصمة والمدن بالقوات، وهو الذي حشد قواته في المناطق الحيوية بسوء نية مبيتة ليقوم بهذا التمرد، وهو من أشعل هذه الحرب نتيجة طموحاته وأحلامه غير الواقعية في حكم البلاد، ولن يحكمها".

بعد تحذير الأرصاد منه.. كل ما تود معرفته عن الذباب الصحراوي مصر بعد تحذير الأرصاد منه.. كل ما تود معرفته عن الذباب الصحراوي

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 8.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط