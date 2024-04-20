الجيش السوداني يقترب من استعادة مصفاة الجيلي شمال بحري

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أفادت مصادر في حركة جيش تحرير السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير أن قوات تضم حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والقوات النظامية ومجموعات متحالفة من القوة المشتركة والجيش السوداني، باتت قريبة من استعادة مصفاة الجيلي للبترول، شمال مدينة بحري التي تنتج نحو 70% من احتياجات السودان من الطاقة.

كما تواصل تلك القوات التقدم لاستعادة كامل إقليم دارفور وتطهير المدن السودانية من قوات الدعم السريع.

وأعلنت القوة المشتركة في إقليم دارفور، وهي قوة تكونت من الحركات المسلحة في الإقليم عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، معنية بحماية المدنيين في الإقليم، في 11 أبريل الجاري خروجها عن الحياد والانضمام للقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وأكدت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في بيان مواصلة مشاركتها في معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية الأخري في كل المحاور وجبهات القتال "لتحرير كل شبرٍ من أرض الوطن".

ومنذ أيام تدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى في ولاية الجزيرة بوسط البلاد. كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على ولاية الجزيرة في ديسمبر من العام الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش استمرت أياما.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كذلك، دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكّانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتيّة المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

وقد حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة الجمعة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتّصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكّان على شفا مجاعة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو إنّ البلاد تشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل"، بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتّاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".