السودان.. إسقاط 3 مسيرات مفخخة في محيط قاعدة مروي

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كشف مصدر عسكري في الجيش السوداني أن المضادات الأرضية تعاملت فجر اليوم السبت في محيط قاعدة مروي الجوية شمال البلاد مع ثلاث مسيرات جوية مفخخة جرى إسقاطها.

وأضاف المصدر لـ"العربية/الحدث"، أن الجهات المختصة داخل الفرقة التاسعة عشرة مشاة بمروي تعمل حالياً على تقصي الحقائق ومعرفة المكان الذي انطلقت منه المسيرات.

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بدورها، اتهمت قيادة الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي شمال السودان قوات الدعم السريع باستهداف مطار مروي صباح اليوم بثلاث مسيرات انتحارية.

وقالت قيادة الفرقة 19 في بيان "قامت قوات العدو الساعه الرابعة صباحا باستهداف مطار مروي بعدد ثلاث مسيرات انتحارية وتصدت لها المضادات الأرضية بنجاح وتم إسقاطها من دون خسائر في الأرواح والمعدات".

هجمات مجهولة

وكانت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي قالت يوم الأربعاء، إنها رصدت ثلاث طائرات درون استطلاع صغيرة تحلق على ارتفاعات عالية من اتجاه الغرب للشرق "بواسطة ارتكاز قواتنا بمنطقة أم بكول علي مسافة 70 كيلومترا من مروي حيث تم التعامل معها بالمضادات الأرضية وإفشال مهمتها ولاذت بالفرار".

كما أكدت أن الرادارات وأجهزة التشويش تقوم برصد ومتابعة مثل هذه الأجسام ويتم التعامل معها بواسطة المضادات الأرضية.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيرة المجهولة على مقرات الجيش في شمال وشرقي البلاد، حيث تعرض المهبط الجوي بالفرقة الثالثة مشاة شندي بولاية نهر النيل شمال السودان يوم الثلاثاء إلى هجوم بأربعة طائرات مسيرة انتحارية بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان للولاية.

كما استهدفت مسيرة مجهولة في 9 أبريل/ نيسان الجاري مباني جهاز المخابرات العامة السودانية في ولاية القضارف شرق البلاد، وشنت مسيرة أواخر الشهر الماضي ضربات على إفطار رمضاني لكتيبة البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب الجيش بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال السودان، أسفر القصف عن مقتل 16 شخصا من المدنيين والعسكريين وعشرات الجرحى، بحسب وكالة السودان للأنباء.