وزير خارجية السودان: القوات المسلحة تمتلك حاليا زمام المبادرة

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أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة السوداني، شمس الدين كباشي، في لقاء مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الأحد انفتاح السودان على كل مبادرات حقن الدماء، "ولكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".

وأشاد كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمواقف روسيا "الداعمة للشرعية السودانية".

وبحث كباشي وبوغدانوف، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض، بحسب إعلام مجلس السيادة.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض إن القوات المسلحة تمتلك حالياً زمام المبادرة وتحقق تقدماً كبيراً في كل الجبهات، مشيراً إلى أن "الشعب بكامله يلتف حول قواته المسلحة، ويقف معها بقوة لتحقيق الانتصار".

وقال عوض، خلال استقباله بوغدانوف والوفد المرافق له، إن السودان وروسيا يواجهان تحديات متشابهة جراء محاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الخاصة، وإعاقة جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية لشعبيهما.

الموقف الروسي

من جانبه أكد بوغدانوف دعم روسيا لسيادة السودان ووحدته والشرعية القائمة فيه، مشيراً إلى أن زيارته الحالية تعبير عن هذا الموقف.

وأعلن بوغدانوف رفص بلاده "للتدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه"، كما انتقد أسلوب القوى الغربية "التي تعتقد أنها تتحكم وحدها في الشؤون الدولية"، بحسب بيان الخارجية السودانية.

وكان الوفد الروسي قد وصل إلى بورتسودان في زيارة تستغرق يومين، ومن المنتظر أن يلتقي أيضاً برئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار.

وخلال اجتماعه مع وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو في وقت سابق، اليوم الأحد، قال بوغدانوف إن روسيا تعتبر مجلس السيادة الانتقالي هو الممثل الشرعي للشعب السوداني.

وأضاف بوغدانوف: "روسيا لديها سفارة وسفير معتمد لدى الحكومة السودانية وهو يمارس مهامه بصورة طبيعية، كما أن السودان لدية سفارة وسفير في روسيا وهو يقوم بدوره بصورة اعتيادية".