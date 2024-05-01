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من الخرطوم بحري (أرشيفية من رويترز)
من الخرطوم بحري (أرشيفية من رويترز)

بموافقة البرهان.. إعلان حالة الطوارئ في الخرطوم خلال أيام

العربية.نت، ووكالات
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أبلغ والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها.

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وبحسب إعلام حكومة ولاية الخرطوم، فقد قال حمزة إنّ الأيّام القادمة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنّ رئيس مجلس السيادة وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي "الذي أصبح يشكّل تهديدا للأمن القومي ويشارك أفراد منهم في القتال إلى جانب المليشيا المتمردة".

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وذكر حمزة أنّ حكومته ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين للتعامل مع ملف الأجانب.

وشدّد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة على كافة الجهات الأعضاء في لجنة الطوارئ التقيّد التام بتنفيذ قرارات اللجنة. وأكّد إيهاب هاشم، الرئيس المناوب للجنة، أنّ أغلب القرارات والتكليفات قد جرى تنفيذها ويجري العمل في النسبة المتبقية.

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