نائب البرهان يبحث في جوبا إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب السودان

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قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وعضو المجلس شمس الدين كباشي، بحثا مسألة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
ونقل إعلام المجلس عن توت قلواك، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، قوله إن اللقاء ناقش سبل إحلال السلام في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن قلواك أكد "جاهزية جنوب السودان لإيصال الإغاثة لكل السودانيين الذين لجأوا لدولة جنوب السودان بسبب الحرب".
كان كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد وصل إلى جوبا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين في جنوب السودان.
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