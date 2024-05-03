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صورة نشرتها مواقع تركية من مكان الحادث

وفاة نجل البرهان إثر إصابته في حادث مروري بتركيا

يوم 8 مارس الماضي أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة

العربية.نت - وكالات
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أفاد مراسل "العربية" بتركيا، بوفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.

ويوم 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

نجل البرهان يصاب بجروح خطرة بحادث سير في تركيا سوشيال ميديا نجل البرهان يصاب بجروح خطرة بحادث سير في تركيا
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وذكرت وكالة أنباء دوغان وقتها أن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة وسقط أرضاً على بعد أمتار عن دراجته النارية.

وأضافت أنه نقل إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة.

يأتي هذا الخبر بينما يشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالا داميا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

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