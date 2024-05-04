الأمم المتحدة تحذر.. دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت

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حذرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان الجمعة من وجود خطر جدي مع انتشار المجاعة والموت على نطاق واسع في دارفور وأماكن أخرى في السودان إذا لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الغربية الشاسعة.

قالت ليني كنزلي، المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي، إن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص في دارفور يعانون من مستويات الطوارئ من الجوع في ديسمبر /كانون أول، ومن المتوقع أن يكون العدد "أعلى بكثير اليوم".

أضافت كنولي في مؤتمر صحفي افتراضي للأمم المتحدة من نيروبي "إن دعواتنا لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع الساخنة في السودان لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

انزلق السودان إلى حالة من الفوضى في منتصف أبريل/نيسان 2023، عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين جيشه بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى معارك شوارع في العاصمة الخرطوم.

وامتد القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد، لاسيما المناطق الحضرية وإقليم دارفور.

سيطرت قوات الدعم السريع، على معظم أنحاء دارفور وتحاصر الفاشر، العاصمة الوحيدة في دارفور التي لا تسيطر عليها، والتي لجأ إليها نحو 500 ألف مدني.

قالت كنزلي إن شركاء برنامج الأغذية العالمي على الأرض أفادوا بأن الوضع في الفاشر "مروع للغاية" وأنه من الصعب على المدنيين الراغبين في الفرار من قصف قوات الدعم السريع المبلغ عنها أن يغادروا.

وأشارت إلى أن العنف في الفاشر وشمال دارفور المحيط بها يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحرجة في منطقة دارفور بأكملها، حيث يقل إنتاج محاصيل الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة الرفيعة بنسبة 78 بالمائة عن متوسط الخمس سنوات.

بالإضافة إلى تأثير تصاعد العنف، قالت كنزلي: "يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق من أن يتزايد الجوع بشكل كبير مع حلول الأوقات العجاف بين مواسم الحصاد ونفاد الغذاء لدى الناس".

وأضافت أن إحدى المزارعات في الفاشر أخبرتها مؤخراً بأن مخزون أسرتها من المواد الغذائية قد نفد بالفعل، وهو مؤشر على أن "موسم العجاف"، الذي يبدأ عادة في مايو / أيار، قد بدأ مبكرا.