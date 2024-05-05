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عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي (أرشيفية من فرانس برس)

حاكم دارفور يرحب بـ"اتفاق جوبا" حول تسهيل وصول المساعدات

دبي - العربية.نت
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مع استمرار الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 إبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، رحب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحد بالاتفاق بين عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، ورئيس الحركة الشعبية - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع.

وأشاد مناوي على حسابه في منصة "إكس" بدور "دولة جنوب السودان التي جمعت ونظمت ورعت هذا الاتفاق".

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بدوره رحب والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم بالاتفاق بين كباشي والحلو في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء "سونا": "نحن كحكومة وشعب ومؤسسات ذات صلة بولاية جنوب كردفان نرحب بالاتفاق ونبارك الخطوة والخطوات اللاحقة ونؤكد تعاوننا التام مع كل الشركاء في العمل الإنساني وآليات تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع وصولاً لحلول عاجلة تنهي معاناة مواطنينا في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية".

"كل طرف في مناطق سيطرته"

أتى ذلك بعد أن اتفق كباشي، وهو أيضاً نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مع الحلو، السبت، على "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري، كل طرف في مناطق سيطرته"، وفق ما أفاد مجلس السيادة في بيان.

كما ناقش الطرفان "الأزمة السودانية، وتبادلا الرؤى حول الحلول للملف الإنساني والحل السياسي للأزمة، وتم الاتفاق على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات".

وكان كباشي قد وصل إلى جوبا الجمعة، والتقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وناقشا "إحلال السلام في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية".

يذكر أن السودان غرق منذ أكثر من عام في صراع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

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