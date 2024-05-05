"الآلاف يفرون من السودان يومياً".. الأمم المتحدة تؤكد

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على الرغم من اندلاع الحرب الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان قبل أكثر من عام، لايزال الآلاف يفرون من البلاد يومياً.

فقد أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن آلاف السودانيين ما زالوا يعبرون حدود البلاد يومياً.

أجبرت الحرب المستمرة منذ عام في السودان ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم.



يحتاج اللاجئون السودانيون والبلدان المضيفة لهم إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى.https://t.co/a8sYYt60hC pic.twitter.com/3Ziy7ZKeiw — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 4, 2024

وقف فوري للعنف

ونشرت المفوضية عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أرقاماً تظهر أعدادا كبيرة من النازحين في أدري بتشاد على الحدود مع السودان.

كما دعت إلى وقف فوري للعنف في السودان.

وعلى مدى الأشهر الماضية، أطلقت المفوضية تحذيرات عدة من ظروف مزرية يعيشها النازحون من البلاد، والفارون من مناطق الاشتباكات، حيث يعانون شحاً في المواد الغذائية والمساعدات الطبية وحتى المياه النظيفة للشرب.

كما نبهت الأمم المتحدة من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق". ووصفت الوضع بـ "شبه الكارثي".

يذكر أن البلاد غرقت منذ 15 أبريل 2023 في صراع دام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.