احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرق دارفور

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أشعل مجهولون النار في أكبر بئر للإنتاج النفط بحقل زرقة أم حديد الواقع بولاية شرق دارفور غرب السودان، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".
مصادر #العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي #دارفور بـ #السودان pic.twitter.com/rvnYY5nIvT— العربية (@AlArabiya) May 6, 2024
كما قال إن النيران التهمت البئر بالكامل بعد صعوبة إخمادها ألسنة اللهب المشتعلة.
عمل تخريبي
من جانبها، قالت قيادات أهلية بمحلية أبوكارنكا إن ما حدث هو عمل تخريبي القصد منه تعطيل آبار البترول وتدميرها بالمنطقة.
من جهتها قالت قوات الدعم السريع التى يقع عليها تأمين حقول البترول بعد سيطرتها عليها في ديسمبر الماضي إنها ألقت القبض على الجناة ويجري التحقيق معهم.
فيما لا تزال المخاوف مستمرة من توسع النيران إلى بقية الحقول بالمنطقة.
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